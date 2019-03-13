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18:48, 13 марта 2019 675
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На улице Вокзальной сбили мужчину — соцсети

На улице Вокзальной сбили мужчину — соцсети

В среду, 13 марта, на улице Вокзальной сбили мужчину. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Очевидец рассказал RZN.info, что пострадавший переходил дорогу не по пешеходному переходу. Он жив.

Обстоятельства уточняются.


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Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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