В среду, 13 марта, на улице Вокзальной сбили мужчину. Об этом сообщили в
Очевидец рассказал RZN.info, что пострадавший переходил дорогу не по пешеходному переходу. Он жив.
Обстоятельства уточняются.
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В среду, 13 марта, на улице Вокзальной сбили мужчину. Об этом сообщили в
Очевидец рассказал RZN.info, что пострадавший переходил дорогу не по пешеходному переходу. Он жив.
Обстоятельства уточняются.
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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.