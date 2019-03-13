Лекарство, крупы и план эвакуации. В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку

В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку. Там установят местную автоматизированную систему оповещения населения, связанную с единой дежурно-диспетчерской службой. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

На базе спорткомплекса «Витязь» в Полянах подготовили пункт временного размещения населения. Кроме того, подготовили план эвакуации с определенными маршрутами.

В фельдшерско-акушерские пункты завезли дополнительные лекарства и перевязочные материалы. В магазины привезли запасы продуктов длительного хранения (муку, крупы). Также решат вопрос доставки скоропортящихся товаров.

Администрация Заокского сельского поселения составила перечень домов, которые могут быть подтоплены, а также списки детей до трех и до 18 лет, беременных, тяжелобольных и одиноких пенсионеров.

Уже готовы графики дежурств у мест посадки и высадки населения на плавсредства. Есть памятки с телефонами дежурных служб района и области. Специалистов, командированных в Заокское и Коростово на время паводка (сотрудников администрации, газовых служб, полиции), обеспечат жильем и горячим питанием.

Напомним, в 2018 году впервые за пять лет вода отрезала от большой земли село Заокское и деревню Коростово. В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку. Там установят местную автоматизированную систему оповещения населения, связанную с единой дежурно-диспетчерской службой. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На базе спорткомплекса «Витязь» в Полянах подготовили пункт временного размещения населения. Кроме того, подготовили план эвакуации с определенными маршрутами.

В фельдшерско-акушерские пункты завезли дополнительные лекарства и перевязочные материалы. В магазины привезли запасы продуктов длительного хранения (муку, крупы). Также решат вопрос доставки скоропортящихся товаров.

Администрация Заокского сельского поселения составила перечень домов, которые могут быть подтоплены, а также списки детей до трех и до 18 лет, беременных, тяжелобольных и одиноких пенсионеров.

Уже готовы графики дежурств у мест посадки и высадки населения на плавсредства. Есть памятки с телефонами дежурных служб района и области. Специалистов, командированных в Заокское и Коростово на время паводка (сотрудников администрации, газовых служб, полиции), обеспечат жильем и горячим питанием.

По данным издательства, в 2018 году впервые за пять лет вода отрезала от «большой земли» село Заокское и деревню Коростово.

Напомним, в сапожковском селе Красная Яблонька на период весеннего половодья сотрудники МЧС развернули мобильный центр эвакуации населения