Лекарство, крупы и план эвакуации. В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку

В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку. Там установят местную автоматизированную систему оповещения населения, связанную с единой дежурно-диспетчерской службой. Об этом сообщило издательство «
На базе спорткомплекса «Витязь» в Полянах подготовили пункт временного размещения населения. Кроме того, подготовили план эвакуации с определенными маршрутами.
В фельдшерско-акушерские пункты завезли дополнительные лекарства и перевязочные материалы. В магазины привезли запасы продуктов длительного хранения (муку, крупы). Также решат вопрос доставки скоропортящихся товаров.
Администрация Заокского сельского поселения составила перечень домов, которые могут быть подтоплены, а также списки детей до трех и до 18 лет, беременных, тяжелобольных и одиноких пенсионеров.
Уже готовы графики дежурств у мест посадки и высадки населения на плавсредства. Есть памятки с телефонами дежурных служб района и области. Специалистов, командированных в Заокское и Коростово на время паводка (сотрудников администрации, газовых служб, полиции), обеспечат жильем и горячим питанием.
Напомним, в 2018 году впервые за пять лет вода отрезала от большой земли село Заокское и деревню Коростово. В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку. Там установят местную автоматизированную систему оповещения населения, связанную с единой дежурно-диспетчерской службой. Об этом сообщило издательство «Пресса».
На базе спорткомплекса «Витязь» в Полянах подготовили пункт временного размещения населения. Кроме того, подготовили план эвакуации с определенными маршрутами.
В фельдшерско-акушерские пункты завезли дополнительные лекарства и перевязочные материалы. В магазины привезли запасы продуктов длительного хранения (муку, крупы). Также решат вопрос доставки скоропортящихся товаров.
Администрация Заокского сельского поселения составила перечень домов, которые могут быть подтоплены, а также списки детей до трех и до 18 лет, беременных, тяжелобольных и одиноких пенсионеров.
Уже готовы графики дежурств у мест посадки и высадки населения на плавсредства. Есть памятки с телефонами дежурных служб района и области. Специалистов, командированных в Заокское и Коростово на время паводка (сотрудников администрации, газовых служб, полиции), обеспечат жильем и горячим питанием.
По данным издательства, в 2018 году впервые за пять лет вода отрезала от «большой земли» село Заокское и деревню Коростово.
Напомним, в сапожковском селе Красная Яблонька на период весеннего половодья сотрудники МЧС
Также сообщалось, что во время половодья уровень Оки возле Рязани