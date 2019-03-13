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10:53, 13 марта 2019 192
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Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Рязань. Подробности

Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Рязань. Подробности

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло утром 13 марта на 182-м километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 5:30 BMW X6 съехал с дороги и врезался в столб. Травмы получили водитель и три пассажира — молодые люди 21 и 19 лет и девушки 18 и 16 лет. В настоящее время выясняется, кто именно был за рулем, а также факт алкогольного опьянения водителя.

Напомним, машина едва не врезалась в колонну машин с десантниками, которые ехали на прыжки.

Фото Александр Рюмин/ТАСС


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