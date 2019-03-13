Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Рязань. Подробности

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло утром 13 марта на 182-м километре трассы М-5. Об этом сообщила
Примерно в 5:30 BMW X6 съехал с дороги и
Напомним, машина
Фото Александр Рюмин/ТАСС
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Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло утром 13 марта на 182-м километре трассы М-5. Об этом сообщила
Примерно в 5:30 BMW X6 съехал с дороги и
Напомним, машина
Фото Александр Рюмин/ТАСС
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Интервью с Ириной Истоминой.