В Рязанской области бомж украла и продала телефон «Xiaomi»

Старожиловский районный суд вынес обвинительный приговор за кражу смартфона. Об этом сообщил официальный
В мае прошлого года подсудимая без определенного места жительства была в гостях у своего знакомого в Старожиловском районе. Потерпевший одолжил женщине свой сотовый телефон «Xiaomi» стоимостью 8 400 рублей. Через месяц подсудимая продала его за тысячу рублей, а вырученные деньги сразу потратила.
Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.
До этого подсудимая уже отбывала наказание в колонии и освободилась из тюрьмы условно-досрочно.