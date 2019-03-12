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15:57, 12 марта 2019 928
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Еще одного экс-директора рязанской автоколонны обвинили в растрате

Еще одного экс-директора рязанской автоколонны обвинили в растрате

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Еще одного бывшего директора «Рязанской автоколонны №1310» Александра Быкова подозревают в растрате. Уголовное дело по части 3 статьи 160 направили в суд, сообщил сайт областной прокуратуры.

Установлено, что руководитель использовал свое служебное положение и заключал фиктивные договоры на выполнение ремонтных работ автоколонны за вознаграждение на общую сумму 94 017 рублей.

«В результате чего совершил растрату вверенных ему средств, причинив организации материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-директору автоколонну Николаю Воронину вынесли приговор за растрату.


© RZN.info

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