Еще одного экс-директора рязанской автоколонны обвинили в растрате

Еще одного бывшего директора «Рязанской автоколонны №1310» Александра Быкова подозревают в растрате. Уголовное дело по части 3 статьи 160 направили в суд, сообщил
Установлено, что руководитель использовал свое служебное положение и заключал фиктивные договоры на выполнение ремонтных работ автоколонны за вознаграждение на общую сумму 94 017 рублей.
«В результате чего совершил растрату вверенных ему средств, причинив организации материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее экс-директору автоколонну Николаю Воронину