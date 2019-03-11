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12:51, 11 марта 2019 1 990
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В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта

В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 11 марта, в Рязани задержали гендиректора фонда капремонта Марину Бондареву. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Сотрудники ФСБ вывели ее прямо из рабочего офиса, который расположен в корпусе бизнес-центра «Капитал Атрон» на улице Маяковского, 1-а.

В настоящее время около здания находятся микроавтобусы с московскими номерами, на входе стоят трое сотрудников в масках. Вход и выход закрыт даже для сотрудников бизнес-центра. Силовики на входе отметили, что не в курсе происходящего, но при этом рассказали, что фонд возобновит свою работу в штатном режиме с завтрашнего дня.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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