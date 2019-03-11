В хоспис рыбновской ЦРБ закупили оборудование на пять миллионов

В понедельник, 11 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках рабочей поездки посетил отделение паллиативной медицинской помощи в Рыбновском районе. В конце 2018 года отделение получило почти пять млн рублей из областного бюджета на приобретение оборудования.

Главврач рыбновской ЦРБ Юрий Гуреев рассказал, что на выделенные средства купили каталку для принятия душа и вертикализатор.

В Рязанской области отделение паллиативной медицинской помощи начало работать на базе рыбновской ЦРБ с 2013 года. Оно расположено в селе Пощупово и рассчитано на 25 круглосуточных коек. На данный момент в нем находятся 24 пациента. С момента открытия в отделении пролечились почти 1300 человек со всего региона.

Специалисты хосписа помогают пациентам избавиться от боли, оказывают психологическую поддержку. «Цель — помочь человеку, показать, что в этой ситуации тоже возможно жить, и жить не настолько ущербно, как можно себе изначально представить, — добавил Гуреев. — Некоторым пациентам мы продляем сроки лечения, но, в среднем, одного месяца бывает достаточно для того, чтобы адаптироваться к новым условиям».

Во время визита Николай Любимов осмотрел новое оборудование, пообщался с персоналом, осмотрел процедурный кабинет и отметил необходимость поддержки направления паллиативной медицины и создания в региональных медучреждениях новых коек.

«Послание президента абсолютно точно показало, что эту помощь будут продолжать оказывать и развивать. На деле это доказывается поступлением денежных средств в наш регион на приобретение оборудования и открытие новых коек, — сказал губернатор. — С министром здравоохранения мы разговаривали о том, что мы можем это реализовать на базе областной клинической больницы, где люди уже лечатся и им нужна паллиативная помощь».

В завершении визита губернатор пообещал также помочь с приобретением телевизора в холл отделения, где некоторые пациенты проводят время.