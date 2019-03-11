Эксперты посчитали непристойной рекламу с обнаженной актрисой в Рязани

Экспертный совет при рязанском управлении ФАС признал рекламу фильма «Семь ужинов» с обнаженной актрисой непристойной. Вопрос рассмотрели на заседании в понедельник, 11 марта.
Завкафедрой РГУ Ольга Плеханова и доцент Елена Корчагина назвали рекламу неэтичной и обратили внимание на табличку с жаргонной надписью «Козел», которой прикрывается обнаженная девушка. С ними согласилась и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Паненкова.
Специалист рязанского управления градостроительства и архитектуры Михаил Чеснаков отметил, что изображение не соответствует возрастному ограничению, который есть у фильма (12+).
Директор ООО «Край» Игорь Павлов не увидел в рекламе голой женщины. «Здесь только голые плечи и ноги, у нас пол-Рязани так летом ходит», — заявил он.
Также на заседании рассмотрели рекламу микрофинансовой организации «Национальный кредит», размещенной на маршрутках. Изображение с образом девушки гласит: «Даю… Деньги под залог авто».
Представители вуза разглядели в изображении девушку легкого поведения, которая рекламирует сексуальные услуги. Представитель мэрии и Роспотребнадзора согласились с их мнениями.
Игорь Павлов снова посчитал рекламу приемлемой. «Она ничего не нарушает. Девушка же не раздвинула ноги. Это менеджер, который предлагает кредит», — подчеркнул эксперт.
Обе рекламы совет при УФАС посчитал неприемлемой и нарушающей закон.