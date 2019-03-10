В Москве прошел митинг против изоляции Рунета

В Москве прошел митинг против закона о защите Рунета. На него вышли больше 13 тысяч человек, передает «
Митинг начался в 14:00 на проспекте Сахарова. Перед ним полицейские отобрали у организаторов плакаты и задник от сцены с лозунгами за свободный интернет и против цензуры.
В МВД сообщили, что на акцию вышли 6,5 тысячи человек.
Позже стало известно, что полиция задержала 28 человек.
Участники акции вышли на митинг против законопроекта, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.
Предполагается, что будет создана национальная система доменных имен, создание и регламент которой будет курировать Роскомнадзор. Проект
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Прямо сейчас на проспекте Сахарова люди протестуют против изоляции российского интернета🤔 ⠀ Власти хотят ввести тотальную цензуру. Могут заблокировать все иностранные мессенджеры и соц.сети. У ребят сверху будет полный контроль над доменами, отслеживать все блокировки (похоже, и нас самих). Конечно, все на деньги налогоплательщиков. Не превращается ли наша страна в большую Северную Корею?🤭 ⠀ ❗️А какое ваше мнение на этот счёт❓ . Автор📽и📝: @moscowmap ❤️