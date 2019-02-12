Госдума поддержала законопроект об автономной работе Рунета

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об автономной работе Рунета. «За» документ проголосовали 344 человека, «против» — 47, передает
Пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает работу по обеспечению функционирования российского сегмента в случае его отключения от мировой сети.
Предполагается, что будет создана национальная система доменных имен, создание и регламент которой будет курировать Роскомнадзор.
Напомним, документ