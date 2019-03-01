В сгоревшей рязанской квартире нашли труп с огнестрельным ранением

В сгоревшей рязанской квартире на улице Молодцова нашли труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением в грудь. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР.
По данным МЧС, пожар произошел в четверг, 28 февраля, в 16:57, в пятиэтажке возле кафе «Авеню».
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. На место выезжали шесть единиц техники и 14 сотрудников.
По предварительным данным следствия, мужчина покончил с собой. Во время возгорания квартира была заперта изнутри.
Также известно, что он проживал один и злоупотреблял спиртным.
Следователи проведут доследственную проверку.