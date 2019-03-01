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20:34, 1 марта 2019 553
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Соседи рассказали о мужчине, труп которого нашли в сгоревшей рязанской квартире. Видео

Соседи рассказали о мужчине, труп которого нашли в сгоревшей рязанской квартире. Видео

Соседи рассказали о мужчине, труп которого нашли в сгоревшей рязанской квартире. Сюжет об этом показал «ТКР».

Трагедия произошла на четвертом этаже дома на улице Молодцова, в четверг, 28 февраля.

Труп 61-летнего мужчины обнаружили с огнестрельным ранением в грудь. По предварительным данным следствия, рязанец покончил с собой. Во время возгорания квартира была заперта изнутри.

В сюжете уточнили, что соседи вызвали МЧС после того, как дым начал распространяться по подъезду. Выстрелов никто из них не слышал, однако полицейские, по словам жильца дома, разговаривали о ружье.

Женщина, проживавшая снизу, отметила, что погибшего не видела в течение последних 15-ти лет.

«Он не работал, его практически никто не видел, много курил. Лет семь назад за громкую музыку в квартире я хотела обратиться в полицию, но мне кто-то подсказал, что он на учете в психдиспансере», — рассказала рязанка.

Теперь следователям предстоит установить основную причину произошедшего.


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