Соседи рассказали о мужчине, труп которого нашли в сгоревшей рязанской квартире. Видео

Соседи рассказали о мужчине, труп которого нашли в сгоревшей рязанской квартире. Сюжет об этом показал «
Труп 61-летнего мужчины обнаружили с огнестрельным ранением в грудь. По предварительным данным следствия, рязанец покончил с собой. Во время возгорания квартира была заперта изнутри.
В сюжете уточнили, что соседи вызвали МЧС после того, как дым начал распространяться по подъезду. Выстрелов никто из них не слышал, однако полицейские, по словам жильца дома, разговаривали о ружье.
Женщина, проживавшая снизу, отметила, что погибшего не видела в течение последних 15-ти лет.
«Он не работал, его практически никто не видел, много курил. Лет семь назад за громкую музыку в квартире я хотела обратиться в полицию, но мне кто-то подсказал, что он на учете в психдиспансере», — рассказала рязанка.
Теперь следователям предстоит установить основную причину произошедшего.