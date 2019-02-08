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16:01, 8 февраля 2019 355
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Трое рязанцев на «Лексусе» ради веселья ограбили семь банкоматов в Тамбовской области

Трое рязанцев на «Лексусе» ради веселья ограбили семь банкоматов в Тамбовской области

Трое рязанцев ради веселья ограбили семь банкоматов в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В ночь на среду, 6 февраля, трое молодых людей «решили устроить развлекательную поездку» в соседнюю область на принадлежащем одному из них автомобиле Lexus LX.

По дороге они совершили незаконные манипуляции в трех банкоматах, расположенных в поселке Дмитриевка и четырех банкоматах в Мичуринске, похитив 95 тысяч рублей.

Отмечается, что подозреваемые действовали, когда вокруг банкоматов не было пользователей и случайных прохожих, скрывая лица под масками.

Один из местных жителей увидел подозрительны махинации и сообщил в полицию. Позже автоинспекторы задержали автомобиль с подозреваемыми. Ими оказались 20-летний молодой человек и два 24-летних рязанца.

Отмечается, что молодые злоумышленники, имея состоятельных родителей, не нуждались в средствах. «Поводом для совершения преступных деяний послужило желание развлечений», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.


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