Трое рязанцев на «Лексусе» ради веселья ограбили семь банкоматов в Тамбовской области

Трое рязанцев ради веселья ограбили семь банкоматов в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В ночь на среду, 6 февраля, трое молодых людей «решили устроить развлекательную поездку» в соседнюю область на принадлежащем одному из них автомобиле Lexus LX.
По дороге они совершили незаконные манипуляции в трех банкоматах, расположенных в поселке Дмитриевка и четырех банкоматах в Мичуринске, похитив 95 тысяч рублей.
Отмечается, что подозреваемые действовали, когда вокруг банкоматов не было пользователей и случайных прохожих, скрывая лица под масками.
Один из местных жителей увидел подозрительны махинации и сообщил в полицию. Позже автоинспекторы задержали автомобиль с подозреваемыми. Ими оказались 20-летний молодой человек и два 24-летних рязанца.
Отмечается, что молодые злоумышленники, имея состоятельных родителей, не нуждались в средствах. «Поводом для совершения преступных деяний послужило желание развлечений», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.