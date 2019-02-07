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13:18, 7 февраля 2019 969

Рязанский агроуниверситет подписал договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами

Рязанский агроуниверситет подписал договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами

Во вторник, 5 февраля, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева посетили гендиректора НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Олег Бородин и доцент Гродненского аграрного университета Николай Халько.

Ректор РГАТУ Николай Бышов познакомил гостей с историей создания вуза, его структурой, миссией, международной и научной деятельностью.

Участники встречи подписали соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Оно предполагает организацию совместной научно-исследовательской деятельности, научных конференций, семинаров, научно-образовательных проектов и программ, а также обмен научно-технической информацией, повышение квалификации и стажировки научно-педагогических кадров, а также академический обмен студентов и аспирантов.


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