Рязанский агроуниверситет подписал договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами

Во вторник, 5 февраля, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева посетили гендиректора НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Олег Бородин и доцент Гродненского аграрного университета Николай Халько.
Ректор РГАТУ Николай Бышов познакомил гостей с историей создания вуза, его структурой, миссией, международной и научной деятельностью.
Участники встречи подписали соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Оно предполагает организацию совместной научно-исследовательской деятельности, научных конференций, семинаров, научно-образовательных проектов и программ, а также обмен научно-технической информацией, повышение квалификации и стажировки научно-педагогических кадров, а также академический обмен студентов и аспирантов.