По состоянию на 15 часов четверга, 7 февраля, из-за непогоды в пяти районах Рязанской области обесточенными остаются 94 населенных пункта. Там, в которых находятся 5 800 человек. Об этом на рабочем заседании регионального ГУ МЧС сообщил руководитель ведомства генерал-майор Сергей Филиппов.
По внутренней связи с ним связались районные отделения МЧС. К 18 часам сотрудники завершат все обходы ЛЭП в Скопинском, Ряжском, Спасском, Шиловском и Рязанском районах. Пока падения опор, сильных завалов деревьев не нашли. На 8 февраля запланировали повторный обход линий электропередачи.
В беседе с журналистами Филиппов отметил, что к полуночи специалисты должны восстановить электроснабжение. После 18 часов глава регионального МЧС хочет посетить один из районов, чтобы проверить ситуацию.
«В случае, если они не успеют, то подразделения перейдут на ночной режим работы. Для этого подготовили десять световых башен», — сказал Филиппов.
По словам директора «Рязаньэнерго» Михаила Подлягина, к работам привлекли 47 бригад из Рязанской области, еще 25 бригад приедут из других регионов. Энергетики располагают снегоходами и иной высокопроходимой техникой.
Напомним, с утра без света