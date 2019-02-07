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14:14, 7 февраля 2019 235
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Госдума одобрила усиление наказания за бегство с места ДТП

Госдума одобрила усиление наказания за бегство с места ДТП

Госдума одобрила законопроекты об усилении наказания за бегство с места ДТП. Речь идет об авариях с жертвами и тяжкими последствиями, передает РИА Новости.

Сбежавший водитель может получить от двух до семи лет лишения свободы, если в аварии погиб человек. При наличии нескольких жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Если никто не погиб, но участники получили серьезные травмы, сбежавшй водитель получит до четырех лет тюрьмы.

Документы вносят поправки во вторую, четвертую и шестую части 264 статьи УК.


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