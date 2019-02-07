Госдума одобрила усиление наказания за бегство с места ДТП

Госдума одобрила законопроекты об усилении наказания за бегство с места ДТП. Речь идет об авариях с жертвами и тяжкими последствиями, передает
Сбежавший водитель может получить от двух до семи лет лишения свободы, если в аварии погиб человек. При наличии нескольких жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.
Если никто не погиб, но участники получили серьезные травмы, сбежавшй водитель получит до четырех лет тюрьмы.
Документы вносят поправки во вторую, четвертую и шестую части 264 статьи УК.