В перинатальном центре рязанке предложили за свой счет купить медикаменты. Реакция минздрава

В Рязанском перинатальном центре женщине выдали список необходимых медикаментов, которые она должна была купить за свой счет. Об этом пишет «
В списке значились вода, пеленки, шприцы, капельницы, хирургический пластырь, шовный материал.
«При этом на портале госзакупок регулярно размещается информация о проведении тендеров на закупку перечисленных медицинских изделий для перинатального центра за счет бюджета», — говорится в сообщении.
В региональном минздраве RZN.info прокомментировали ситуацию, отметив, что на сегодняшний день Рязанский областной клинический перинатальный центр оснащен всеми необходимыми медицинскими изделиями и лекарствами для оказания медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Врач по желанию пациента может рекомендовать медицинские изделия, а также лекарственные препараты лучшего качества.
«В случае, если роженице предлагается приобрести за свой счет медикаменты, положенные бесплатно по ОМС, необходимо незамедлительно обращаться к главврачу или в миндрав Рязанской области», — отметили в сообщении.