Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Кирилла Толмацкого похоронили на Пятницком кладбище в Москве, возле могилы его бабушки в среду, 6 февраля. Об этом пишут «
Фанаты рэпера после погребения с помощью портативной колонки включили композицию «У меня есть план» в его исполнении.
Прощание с музыкантом состоялось ранее в Центральной клинической больнице управления делами президента. Люди начали нести цветы к гробу музыканта с 11:00. Церемония завершилась продолжительными аплодисментами.
Напомним, Децл
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов