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18:27, 6 февраля 2019 196
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Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Кирилла Толмацкого похоронили на Пятницком кладбище в Москве, возле могилы его бабушки в среду, 6 февраля. Об этом пишут «Известия».

Фанаты рэпера после погребения с помощью портативной колонки включили композицию «У меня есть план» в его исполнении.

Прощание с музыкантом состоялось ранее в Центральной клинической больнице управления делами президента. Люди начали нести цветы к гробу музыканта с 11:00. Церемония завершилась продолжительными аплодисментами.

Напомним, Децл умер после выступления в одном из клубов Ижевска в ночь на воскресенье, 3 февраля. Ему было 35 лет.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В его крови не нашли наркотиков.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов


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