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10:24, 5 февраля 2019 748
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СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой 1

СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой

Фото: Ru.wikipedia.org

В сети появился райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его опубликовал БНК.

В обязательном списке есть перелет «Аэрофлотом» и VIP-проход в аэропортах и автомобили представительского класса, в котором можно курить, со свободным багажником и с аккуратным водителем.

Отмечается, что отель для Бузовой должен быть пятизвездочный, а номер класса «люкс» с завтраком. В комнате всегда должна быть минеральная вода без газа и нарезка из фруктов.

В гримерке артистке требуется персональный санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. На столе у нее должны быть чай, мед, лимон, фрукты, мясная и сырная нарезки и сок.

Среди особых пожеланий — пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Охранять звезду на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личных телохранителя.

Кроме того, организаторы концерта должны оплатить Бузовой «суточные» в размере семи тысяч рублей.

Подчеркивается, что если не выполнятся хотя бы одно из требований, то выступление могут отменить.


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