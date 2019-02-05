СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой

В сети появился райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его опубликовал
В обязательном списке есть перелет «Аэрофлотом» и VIP-проход в аэропортах и автомобили представительского класса, в котором можно курить, со свободным багажником и с аккуратным водителем.
Отмечается, что отель для Бузовой должен быть пятизвездочный, а номер класса «люкс» с завтраком. В комнате всегда должна быть минеральная вода без газа и нарезка из фруктов.
В гримерке артистке требуется персональный санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. На столе у нее должны быть чай, мед, лимон, фрукты, мясная и сырная нарезки и сок.
Среди особых пожеланий — пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.
Охранять звезду на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личных телохранителя.
Кроме того, организаторы концерта должны оплатить Бузовой «суточные» в размере семи тысяч рублей.
Подчеркивается, что если не выполнятся хотя бы одно из требований, то выступление могут отменить.