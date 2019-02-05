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11:35, 5 февраля 2019 229
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Россиян освободят от необходимости проверять счетчики — глава Росстандарта

Россиян освободят от необходимости проверять счетчики — глава Росстандарта

Россиян освободят от необходимости проверять счетчики. Новые счетчики, благодаря принятому закону об интеллектуальном учете электроэнергии, будут проверять сами поставщики ресурса, пишет «Российская газета».

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что «такие решения нужно принимать» по всем направлениям учета коммунальных ресурсов: по воде, теплу и газу.

По его словам, Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития будет инициировать поправки, которые полностью освободят россиян от «поверочного рабства» — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

От собственников и арендаторов жилья потребуется лишь обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Абрамов отметил, что эту работу планируется провести в 2019 году.


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