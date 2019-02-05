Россиян освободят от необходимости проверять счетчики. Новые счетчики, благодаря принятому закону об интеллектуальном учете электроэнергии, будут проверять сами поставщики ресурса, пишет «
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что «такие решения нужно принимать» по всем направлениям учета коммунальных ресурсов: по воде, теплу и газу.
По его словам, Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития будет инициировать поправки, которые полностью освободят россиян от «поверочного рабства» — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.
От собственников и арендаторов жилья потребуется лишь обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.
Абрамов отметил, что эту работу планируется провести в 2019 году.