Появилось видео падения вывески «Рязань» на Почтовой. Ролик опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».
На записи видно, как с крыши соседнего здания работник сбивает лед, который падает на вывеску.
Напомним, инцидент
Видео Александра Оводова
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Появилось видео падения вывески «Рязань» на Почтовой. Ролик опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».
На записи видно, как с крыши соседнего здания работник сбивает лед, который падает на вывеску.
Напомним, инцидент
Видео Александра Оводова
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