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15:11, 5 февраля 2019 297
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Появилось видео падения вывески «Рязань» на Почтовой

Появилось видео падения вывески «Рязань» на Почтовой

Появилось видео падения вывески «Рязань» на Почтовой. Ролик опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

На записи видно, как с крыши соседнего здания работник сбивает лед, который падает на вывеску.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 5 февраля.

Видео Александра Оводова


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