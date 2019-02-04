В четверг, 31 января, в Сасове открылась выставка старинных радиоприемников. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что экспозицию представил коллекционер Юрий Козин.
На выставке «Из истории техники» в краеведческом музее можно увидеть более 70 ламповых и транзисторных радиоприемников — «Уралы», «Ригонды», «Балтики», «Восходы», «Рекорды», «Спидолы» и много других моделей.
В дополнение автор покажет пластинки, тематические книги и журналы, технические паспорта некоторых моделей, карточки радиолюбителя и дипломы.
«Кроме того, есть и особая гордость — радиоприемник „Звезда“, который сделали по заказу Сталина», — рассказал источник.
Выставка проработает до конца февраля.