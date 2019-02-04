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16:27, 4 февраля 2019 845
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В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ

В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ

В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача области опубликовали в субботу, 2 февраля.

Документ вводит ограничения в организациях и на объектах в областном центре.

Рязанскому мэру рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей, организовать работу по информированию населения.

Министру здравоохранения — увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары, приостановить работу дневных стационаров.

Министру образования — отменить на время карантина кабинетную систему образования, при отсутствии 20% детей в классе или детсадовской группе из-за болезни — приостанавливать их работу, а при отсутствии 30% школьников — останавливать работу всего учреждения.

Кроме того, в организациях и на предприятиях рекомендовано использовать средства защиты и проводить ежедневную влажную уборку.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения от главного санитарного врача региона.


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