В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача области опубликовали в субботу, 2 февраля.
Рязанскому мэру рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей, организовать работу по информированию населения.
Министру здравоохранения — увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары, приостановить работу дневных стационаров.
Министру образования — отменить на время карантина кабинетную систему образования, при отсутствии 20% детей в классе или детсадовской группе из-за болезни — приостанавливать их работу, а при отсутствии 30% школьников — останавливать работу всего учреждения.
Кроме того, в организациях и на предприятиях рекомендовано использовать средства защиты и проводить ежедневную влажную уборку.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения от главного санитарного врача региона.