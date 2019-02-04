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10:00, 4 февраля 2019 273
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В России уменьшат дорожные знаки — СМИ 2

В России уменьшат дорожные знаки — СМИ

ГИБДД поддержала предложения по уменьшению дорожных знаков. Их планируют установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах, пишут «Известия».

Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 см, а в отдельных случаях и до 35×35, что почти в два раза меньше прежнего стандарта.

Эксперимент проходил с 2017 года. Его провели в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

Как пояснили изданию в ГИБДД, для квадратных знаков может появиться новый формат — 35×35 сантиметров. Сейчас минимум составляет 60×60.

Для круглых предусмотрен диаметр 50 сантиметров.

Кроме того, в новой редакции появятся также совмещенные знаки. Например, «Парковку» объединят с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды».

Отмечается, что решение о том, какой размер установить, в каждом случае будет принимать владелец дороги.


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6 дней назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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