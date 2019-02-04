ГИБДД поддержала предложения по уменьшению дорожных знаков. Их планируют установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах, пишут «
Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 см, а в отдельных случаях и до 35×35, что почти в два раза меньше прежнего стандарта.
Эксперимент проходил с 2017 года. Его провели в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.
Как пояснили изданию в ГИБДД, для квадратных знаков может появиться новый формат — 35×35 сантиметров. Сейчас минимум составляет 60×60.
Для круглых предусмотрен диаметр 50 сантиметров.
Кроме того, в новой редакции появятся также совмещенные знаки. Например, «Парковку» объединят с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды».
Отмечается, что решение о том, какой размер установить, в каждом случае будет принимать владелец дороги.