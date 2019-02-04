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11:49, 4 февраля 2019 339
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В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности 1

В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности

Фото: Pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил магазинам бесплатно раздавать еду за день до истечения срока годности. По его мнению, компаниям, которые пойдут на это, следует предоставить налоговые льготы, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Вострецов сослался на мировую практику.

«Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки», — сказал он.

Как отметил депутат, бесплатная раздача еду станет для магазинов социальной рекламой. Кроме того, им не надо тратиться на утилизацию просроченной продукции.


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