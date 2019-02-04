Рязанские коммунальщики продолжат круглосуточно бороться со льдом. Об этом
Из-за перепадов температуры и осадков коммунальные службы в усиленном режиме будут обрабатывать дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к социальным учреждениям противогололедной смесью.
Руководителей управляющих организаций попросили дополнительно очищать от льда и сосулек крыши домов, обеспечивать безопасный проход по придомовым территориям и огораживать опасные участки.
Мэрия попросила водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.
Напомним, из-за нечищеных дорог и тротуаров в отношении руководства управления благоустройства города