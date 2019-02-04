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19:16, 4 февраля 2019 235
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Рязанские коммунальщики продолжат круглосуточно бороться со льдом 1

Рязанские коммунальщики продолжат круглосуточно бороться со льдом

Фото: Администрация Рязани

Рязанские коммунальщики продолжат круглосуточно бороться со льдом. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за перепадов температуры и осадков коммунальные службы в усиленном режиме будут обрабатывать дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к социальным учреждениям противогололедной смесью.

Руководителей управляющих организаций попросили дополнительно очищать от льда и сосулек крыши домов, обеспечивать безопасный проход по придомовым территориям и огораживать опасные участки.

Мэрия попросила водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

Напомним, из-за нечищеных дорог и тротуаров в отношении руководства управления благоустройства города завели дело об административном правонарушении.


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