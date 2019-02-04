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18:10, 4 февраля 2019 584
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В Рязани из-за нечищенных дорог и тротуаров завели дело

В Рязани из-за нечищенных дорог и тротуаров завели дело

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани из-за нечищенных дорог и тротуаров завели дело об административном правонарушении в отношении руководства управления благоустройства города. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

На путепроводе от улицы Чапаева до улицы Яхонтова и на путепроводе по улице Пролетарской на тротуарах лежал снег толщиной 11 и 9 сантиметров.

Снежные валы на тротуарах нашли у дома № 13А по улице Щедрина и у дома №41 по улице Маяковского. Проверяющие также обнаружили «зимнюю скользкость в виде стекловидного льда» на дороге у дома .№ 13 по улице Щедрина.

«Выявленные нарушения стали возможными ввиду непринятия должных мер по очистке дорог со стороны уполномоченной организации — управлением благоустройства города», — отметили в прокуратуре.

На руководство управления благоустройства возбудили дело по части 1 статьи 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Его направили для рассмотрения мировому судье.

Кроме того, и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову внесли представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.


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