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10:27, 3 февраля 2019 579
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Следователи начали проверку после смерти Децла

Следователи начали проверку после смерти Децла

Следователи начали проверку после смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, передает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя управления СК по Удмуртии Веру Филиппову.

Как отметила Филиппова, для выяснения причины смерти рэпера назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Децлу стало плохо около полуночи.

«Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сказала Филиппова.

Напомним, утром в воскресенье, 3 февраля, продюсер Александр Толмацкий сообщил о смерти своего сына. Рэперу было 35 лет.

Позже в сети появилось видео с последнего концерта Децла в Ижевске.

Фото группы «Децл aka Le Truk«​


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