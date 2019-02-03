Следователи начали проверку после смерти Децла

Следователи начали проверку после смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, передает РИА «
Как отметила Филиппова, для выяснения причины смерти рэпера назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.
Децлу стало плохо около полуночи.
«Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сказала Филиппова.
Напомним, утром в воскресенье, 3 февраля, продюсер Александр Толмацкий сообщил о
Позже в сети появилось видео с
Фото группы «