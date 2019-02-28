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15:22, 28 февраля 2019 561
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В Коломне упал самолет, погибли двое

В Коломне упал самолет, погибли двое

В чевтерг, 28 февраля, в Коломне упал легкомоторный самолет. Погибли два человека. Они были на борту, передает ТАСС.

Самолет упал на участок садового товарищества «Отдых». Он задел дом.

Фото Mash | Мэш


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