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11:46, 28 февраля 2019 120
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Эксперты назвали лучшие пельмени в России

Эксперты назвали лучшие пельмени в России

Фото: Pixabay.com

Роскачество назвало лучшие пельмени в России. Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности.

В список проверяемых продуктов вошли товары российского производства стоимостью от 90 до 640 рулей за килограмм.

Согласно лабораторным исследованиям, ни одна марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».

Однако специалисты смогли выделить топ-10 торговых марок:

  • «Сибирская коллекция» — 4,4 балла (450,21 рублей за килограмм).
  • «Дымов» — 4,37 балла (344,89 рублей за килограмм).
  • «Цезарь» — 4,36 балла (427 рублей за килограмм).
  • «Останкино. Папа может» — 4,36 балла (311,38 рублей за килограмм).
  • «Ермолино» — 4,35 балла (153 рублей за килограмм.
  • «Мираторг» — 4,3 балла (291,25 рублей за килограмм).
  • «ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 рублей за килограмм).
  • «Атяшево» — 4,25 балла (374,01 рублей за килограмм.
  • «ДобрынинЪ» — 4,25 балла (299,88 рублей за килограмм).
  • «Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб. за 1 кг).

В исследованных марках не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия.

Однако в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах выявили бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий.


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