Эксперты назвали лучшие пельмени в России

Роскачество назвало лучшие пельмени в России. Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности.
В список проверяемых продуктов вошли товары российского производства стоимостью от 90 до 640 рулей за килограмм.
Согласно лабораторным исследованиям, ни одна марка не смогла претендовать на российский «
Однако специалисты смогли выделить топ-10 торговых марок:
- «Сибирская коллекция» — 4,4 балла (450,21 рублей за килограмм).
- «Дымов» — 4,37 балла (344,89 рублей за килограмм).
- «Цезарь» — 4,36 балла (427 рублей за килограмм).
- «Останкино. Папа может» — 4,36 балла (311,38 рублей за килограмм).
- «Ермолино» — 4,35 балла (153 рублей за килограмм.
- «Мираторг» — 4,3 балла (291,25 рублей за килограмм).
- «ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 рублей за килограмм).
- «Атяшево» — 4,25 балла (374,01 рублей за килограмм.
- «ДобрынинЪ» — 4,25 балла (299,88 рублей за килограмм).
- «Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб. за 1 кг).
В исследованных марках не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия.
Однако в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах выявили бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий.