В Рязани откроют горячую линию для людей с заболеваниями слуха

В ОКБ имени Семашко отроют горячую линию для людей с заболеваниями слуха. На вопросы ответит квалифицированный врач-сурдолог Наталья Пихтилева, сообщил
Задать вопросы доктору можно будет с 1 марта по телефону: 50-64-66. Время работы горячей линии: с 16:00 до 18:00.
Рязанцам объяснили, что к специалистам нужно обращаться, если:
- вы увеличиваете громкость радио и телевизора;
- вы регулярно переспрашиваете собеседника;
- вы часто не слышите звонок в дверь;
- у вас появился шум в ушах;
- вы испытываете затруднения с пониманием речи собеседника.