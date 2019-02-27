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13:03, 27 февраля 2019 176
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В Рязани откроют горячую линию для людей с заболеваниями слуха

В Рязани откроют горячую линию для людей с заболеваниями слуха

Фото: Pixabay.com

В ОКБ имени Семашко отроют горячую линию для людей с заболеваниями слуха. На вопросы ответит квалифицированный врач-сурдолог Наталья Пихтилева, сообщил сайт регионального минздрава.

Задать вопросы доктору можно будет с 1 марта по телефону: 50-64-66. Время работы горячей линии: с 16:00 до 18:00.

Рязанцам объяснили, что к специалистам нужно обращаться, если:

  • вы увеличиваете громкость радио и телевизора;
  • вы регулярно переспрашиваете собеседника;
  • вы часто не слышите звонок в дверь;
  • у вас появился шум в ушах;
  • вы испытываете затруднения с пониманием речи собеседника.

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