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18:46, 27 февраля 2019 400
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Рязанец получил 12 ножевых ранений в московском баре

Рязанец получил 12 ножевых ранений в московском баре

Рязанец получил 12 ножевых ранений в заведении Chesterfield Bar в центре столицы. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля. Об этом RZN.info рассказал брат пострадавшего.

По его словам, на 20-летнего парня напал мужчина и двое его друзей из-за того, что «тот не позволил украсть свой кошелек», в котором находилось «около 70 тысяч рублей».

«Администрация заведения даже не оказала помощи пострадавшему. Ребята рвали на себе рубашки, чтобы хоть как-то заткнуть раны. Когда все тряпки намокли, товарищам пострадавшего ничего не оставалось, как хватать обычные бумажные салфетки и ими стараться остановить кровотечение», — рассказал родственник.

Как отметил собеседник, пострадавший обучается в московском университете «Станкин». Сейчас он уже идет на поправку.

Также известно, что полицейские задержали одного из троих нападавших.


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