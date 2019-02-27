Рязанец получил 12 ножевых ранений в московском баре

Рязанец получил 12 ножевых ранений в заведении Chesterfield Bar в центре столицы. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля. Об этом RZN.info рассказал брат пострадавшего.
По его словам, на 20-летнего парня напал мужчина и двое его друзей из-за того, что «тот не позволил украсть свой кошелек», в котором находилось «около 70 тысяч рублей».
«Администрация заведения даже не оказала помощи пострадавшему. Ребята рвали на себе рубашки, чтобы хоть как-то заткнуть раны. Когда все тряпки намокли, товарищам пострадавшего ничего не оставалось, как хватать обычные бумажные салфетки и ими стараться остановить кровотечение», — рассказал родственник.
Как отметил собеседник, пострадавший обучается в московском университете «Станкин». Сейчас он уже идет на поправку.
Также известно, что полицейские задержали одного из троих нападавших.