Все начинается с рояля. К юбилею рязанского музколледжа закупят новые инструменты и отремонтируют зал

В Рязанский колледж имени братьев Пироговых к столетию закупят новые пианино и рояли, а также отремонтируют концертный зал. Об этом рассказали на пресс-конференции в региональном минкульте во вторник, 26 февраля.

По словам директора колледжа Александра Егоркина, рояли в учебном заведении не меняли никогда. Помимо них, закупят духовые, струнные и народные инструменты на 21 миллион рублей. При этом почти 18 миллионов выделили из федерального бюджета.

«У нас стоят разные инструменты, в том числе и раритетные, примерно 30-х годов прошлого века. Нагрузка на них огромная, исходя из того, что студенты занимаются на них постоянно. И настройщикам приходится работать значительно чаще», — рассказал директор колледжа.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, министр регионального министерства культуры и туризма Виталий Попов отметил, что к вековому юбилею в концертном зале «альма-матер рязанских музыкантов» пройдет капитальный ремонт. Реконструкция, по словам Попова, обойдется в 14 миллионов рублей и закончится к осени.

«План мероприятий уже составлен. Мы намеренно элегантно уводим все мероприятия из этого зала, чтобы спокойно составить план и документацию. Основная часть ремонтных работ будет проходить летом, чтобы не мешать учебному процессу. Они будут проходить в малом зале и аудиториях», — сказал Попов.

Александр Егоркин подчеркнул, что с точки зрения акустики концертный зал оборудуют специально для учебных целей.

«Ремонт будет особый. Все, что есть сейчас, демонтируют вплоть до кирпичных стен, кроме сцены и оборудования. В апреле и мае пройдут торги, а с июня начнется ремонт. Помимо зала, реконструкция коснется фойе, крыши, вентиляции, а также пожарного и обычного водопроводов», — объяснил Егоркин.

Также журналистам озвучили план мероприятий к 100-летию колледжа. В списке 16 самых основных событий:

второй открытый областной конкурс ансамблевого музицирования (23 и 24 марта);

юбилейный концерт отделения духовых и ударных инструментов (25 марта);

праздничный концерт образцовых коллективов (28 марта);

второй областной конкурс оркестров народных инструментов (30 марта);

третья открытая областная теоретическая олимпиада (3 апреля);

праздничный концерт образцовых коллективов (4 и 8 апреля);

второй открытый областной конкурс академических хоровых коллективов (13 и 14 апреля);

юбилейный концерт детской школы искусств в филармонии (19 апреля);

третий областной конкурс «Краски земли Рязанской» (25 апреля);

презентация книги к 100-летию колледжа (23 мая);

юбилейный концерт колледжа (30 мая);

третий открытый областной конкурс «Танцевальная мозаика» (16 ноября);

первый международный фортепианный конкурс русской музыки (30 ноября);

(30 ноября); четвертый областной конкурс профессионального мастерства «Учитель и ученик» (18 декабря);

отчетный концерт образцовых коллективов Рязанской области (19 декабря).

Вход бесплатный.