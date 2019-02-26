Все начинается с рояля. К юбилею рязанского музколледжа закупят новые инструменты и отремонтируют зал

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В Рязанский колледж имени братьев Пироговых к столетию закупят новые пианино и рояли, а также отремонтируют концертный зал. Об этом рассказали на пресс-конференции в региональном минкульте во вторник, 26 февраля.
По словам директора колледжа Александра Егоркина, рояли в учебном заведении не меняли никогда. Помимо них, закупят духовые, струнные и народные инструменты на 21 миллион рублей. При этом почти 18 миллионов выделили из федерального бюджета.
«У нас стоят разные инструменты, в том числе и раритетные, примерно 30-х годов прошлого века. Нагрузка на них огромная, исходя из того, что студенты занимаются на них постоянно. И настройщикам приходится работать значительно чаще», — рассказал директор колледжа.
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, министр регионального министерства культуры и туризма Виталий Попов отметил, что к вековому юбилею в концертном зале «альма-матер рязанских музыкантов» пройдет капитальный ремонт. Реконструкция, по словам Попова, обойдется в 14 миллионов рублей и закончится к осени.
«План мероприятий уже составлен. Мы намеренно элегантно уводим все мероприятия из этого зала, чтобы спокойно составить план и документацию. Основная часть ремонтных работ будет проходить летом, чтобы не мешать учебному процессу. Они будут проходить в малом зале и аудиториях», — сказал Попов.
Александр Егоркин подчеркнул, что с точки зрения акустики концертный зал оборудуют специально для учебных целей.
«Ремонт будет особый. Все, что есть сейчас, демонтируют вплоть до кирпичных стен, кроме сцены и оборудования. В апреле и мае пройдут торги, а с июня начнется ремонт. Помимо зала, реконструкция коснется фойе, крыши, вентиляции, а также пожарного и обычного водопроводов», — объяснил Егоркин.
Также журналистам озвучили план мероприятий к 100-летию колледжа. В списке 16 самых основных событий:
второй открытый областной конкурс ансамблевого музицирования (23 и 24 марта);
юбилейный концерт отделения духовых и ударных инструментов (25 марта);
праздничный концерт образцовых коллективов (28 марта);
второй областной конкурс оркестров народных инструментов (30 марта);