В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

В ДТП с двумя легковушками на трассе «Спас-Клепики — Рязань» пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария
По предварительной информации, 45-летняя жительница Клепиковского района на автомобиле Mitsubishi Airtrek, двигаясь со стороны Спас-Клепиков в сторону Рязани, превысила скорость, не справилась с рулевым управлением и столкнулась со встречным Renault Logan. За рулем последнего был 49-летний житель Касимова.
В ДТП пострадали оба водителя, а также 47-яя и 27-летняя пассажирки Renault Logan.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.