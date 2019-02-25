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10:45, 25 февраля 2019 1 143
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В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

Фото: УМВД по Рязанской области

В ДТП с двумя легковушками на трассе «Спас-Клепики — Рязань» пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, около 10:10.

По предварительной информации, 45-летняя жительница Клепиковского района на автомобиле Mitsubishi Airtrek, двигаясь со стороны Спас-Клепиков в сторону Рязани, превысила скорость, не справилась с рулевым управлением и столкнулась со встречным Renault Logan. За рулем последнего был 49-летний житель Касимова.

В ДТП пострадали оба водителя, а также 47-яя и 27-летняя пассажирки Renault Logan.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.


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