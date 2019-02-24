Рязанские семинаристы поработали на стройке нового храма в Песочне. В День защитника Отечества они разобрали доски для сводов,
Строителям еще нужно вытащить гвозди из пиломатериала для его вторичного использования, связать арматуру и собрать опалубку в алтаре.
Отмечается, что студенты православной семинарии
Напомним, в апреле залили своды нижнего храма. В августе рабочие
Храм строится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью. Он будет двадцатиэтажным: его высота (с семиметровым крестом на куполе)