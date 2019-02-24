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16:38, 24 февраля 2019 334
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Рязанские семинаристы поработали на стройке нового храма в Песочне

Рязанские семинаристы поработали на стройке нового храма в Песочне

Фото: Рязанская епархия

Рязанские семинаристы поработали на стройке нового храма в Песочне. В День защитника Отечества они разобрали доски для сводов, сообщили в епархии.

Строителям еще нужно вытащить гвозди из пиломатериала для его вторичного использования, связать арматуру и собрать опалубку в алтаре.

Отмечается, что студенты православной семинарии не в первый раз помогали на стройке. В последние месяцы они вместе с другими добровольцами убирали снег и мусор.

Напомним, в апреле залили своды нижнего храма. В августе рабочие начали возводить стены, а в октябре залили бетон на высоте трех метров.

Храм строится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью. Он будет двадцатиэтажным: его высота (с семиметровым крестом на куполе) составит 57 метров. Храм возведут в стиле 11-го века. Нижний цокольный этаж освятят в честь Матери Божьей Муромской, а верхний — Василия Рязанского.


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