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10:15, 18 августа 2018 646
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В Песочне начали возводить стены в храме в честь Василия Рязанского

В Песочне начали возводить стены в храме в честь Василия Рязанского

В Песочне начали возводить стены в храме в честь Василия Рязанского. Об этом сообщил сайт епархии.

Своды нижнего храма залили в апреле, сейчас работы по кирпичной кладке идут в надземной части здания.

Внутри будущего храма тоже идут работы: выставляется опалубка центральных колонн, уже залиты пилоны на отметке трех метров выше уровня земли по всему контору церковного здания, заливаются изделия, которые будут служить консолями.

Напомним, храм строится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью.

Фото Антония Тополова


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