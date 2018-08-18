В Песочне начали возводить стены в храме в честь Василия Рязанского. Об этом сообщил
Своды нижнего храма залили в апреле, сейчас работы по кирпичной кладке идут в надземной части здания.
Внутри будущего храма тоже идут работы: выставляется опалубка центральных колонн, уже залиты пилоны на отметке трех метров выше уровня земли по всему контору церковного здания, заливаются изделия, которые будут служить консолями.
Напомним, храм строится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью.
Фото Антония Тополова