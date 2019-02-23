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15:55, 23 февраля 2019 792
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Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин, пишет RT.

По подсчетам службы, среди россиян в возрасте до 34 лет на тысячу мужчин приходится примерно 960 женщин.

Начиная с группы 35-39 лет, количество женщин возрастает — 1027.

Наибольшая разница между числом мужчин и женщин наблюдается в группе от 70 лет: там на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

Источник отмечает, что с начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Согласно статистике, наибольшее различие зафиксировали в 2010 году — 1,63 к 1.

Всего на начало 2018 года в стране проживали 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.


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