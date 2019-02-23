Пенсионерку, которая залезла на окно высотки на Михайловском шоссе, спасли

Пенсионерку, которая
В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли скорая, сотрудники МЧС и полиции.
Рязанку удалось снять с подоконника. Ее госпитализировали в больницу.
Кроме того, известно, что женщина страдает потерей памяти.
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Пенсионерку, которая
В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли скорая, сотрудники МЧС и полиции.
Рязанку удалось снять с подоконника. Ее госпитализировали в больницу.
Кроме того, известно, что женщина страдает потерей памяти.
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