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15:16, 23 февраля 2019 119
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Пенсионерку, которая залезла на окно высотки на Михайловском шоссе, спасли

Пенсионерку, которая залезла на окно высотки на Михайловском шоссе, спасли

Пенсионерку, которая залезла на окно высотки на Михайловском шоссе, спасли. Об этом RZN.info рассказали в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли скорая, сотрудники МЧС и полиции.

Рязанку удалось снять с подоконника. Ее госпитализировали в больницу.

Кроме того, известно, что женщина страдает потерей памяти.


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