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12:32, 23 февраля 2019 530
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Пенсионерка залезла на окно высотки на Михайловском шоссе. Фото

Пенсионерка залезла на окно высотки на Михайловском шоссе. Фото

На Михайловском шоссе засняли пенсионерку, сидящую на окне. Снимок сделан около дома №80/1. Фото опубликовано в Instagram.

На место происшествия приехали спасатели.

Информация уточняется.


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