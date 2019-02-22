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10:32, 22 февраля 2019 554
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Рязанские энергетики незаконно отключили свет в подъездах домов

Рязанские энергетики незаконно отключили свет в подъездах домов

Рязанские энергетики незаконно отключили свет в подъездах домов. Об этом сообщил сайт регионального УФАС.

В августе 2017 года ПАО «РЭСК» в подъездах четырех многоквартирных домов в Сапожке отключили свет. Кроме того, поставщик электроэнергии угрожал также отключить свет в подъездах в еще более тридцати домах «в случае, если домоуправляющая компания не погасит задолженность за электрическую энергию».

Антимонопольщики при рассмотрении дела пришли к выводу, что у большинства жителей этих домов не было долгов по оплате электричества. «Следовательно, отключение света в подъездах ущемляет их конституционные права на жилище и получение коммунальных услуг ненадлежащего качества», — говорится в сообщении.

Согласно требованиям законодательства, гарантирующий поставщик электроэнергии обязан убедиться, приведет ли отключение света к ущемлению интересов добросовестных плательщиков, и предпринять меры по недопущению такой ситуации.

«Однако ПАО „РЭСК“, злоупотребив своей рыночной властью, пренебрегло возложенными на него обязанностями и вопрос о наличии добросовестных абонентов в многоквартирных домах исследовать отказалось», — отметили в сообщении.

Комиссия УФАС квалифицировала действия энергетиков как «нарушающие запрет на монополистическую деятельность». Арбитражный суд Рязанской области поддержал позицию антимонопольного органа.

«Совершение занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом действий, запрещенных антимонопольным законодательством, влечет административную ответственность по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей», — отметили в сообщении.


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