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23:50, 22 февраля 2019 127
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Ходорковский раскритиковал послание Путина к Федеральному Собранию, вспомнив о рязанской поликлинике

Ходорковский раскритиковал послание Путина к Федеральному Собранию, вспомнив о рязанской поликлинике

На официальном канале YouTube Михаила Ходорковского появился ролик с комментарием о послании Владимира Путина к Федеральному Собранию. В нем бизнесмен вспомнил о рязанской поликлинике №14.

Ходорковский отметил, что фото сделаны за два дня до послания.

«Страна уже получила триллионы долларов нефтяных денег, а штукатурка в больнице все еще падает. И причем, на голову пациентам», — сказал он.

Ранее в региональном минздраве рассказали, что поликлинику №14, которая является памятником архитектуры 19 века, отремонтируют в этом году.

Корреспондент RZN.info посетил медучреждение, сфотографировав его нынешнее состояние.


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