Ходорковский раскритиковал послание Путина к Федеральному Собранию, вспомнив о рязанской поликлинике

На официальном канале YouTube Михаила Ходорковского появился ролик с комментарием о послании Владимира Путина к Федеральному Собранию. В нем бизнесмен вспомнил о рязанской поликлинике №14.
Ходорковский отметил, что фото сделаны за два дня до послания.
«Страна уже получила триллионы долларов нефтяных денег, а штукатурка в больнице все еще падает. И причем, на голову пациентам», — сказал он.
Ранее в региональном минздраве рассказали, что поликлинику №14, которая является памятником архитектуры 19 века, отремонтируют в этом году.
Корреспондент RZN.info посетил медучреждение,