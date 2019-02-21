В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству

В четверг, 21 февраля, в Госдуме рассмотрят
Для этого предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под ним подразумевается возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный в соответствии с законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», или его наследник могут получить страховую пенсию.
«Гарантированный период получения страховой пенсии по старости» будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации плюс пять лет.