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11:28, 21 февраля 2019 888
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В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству

В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству

В четверг, 21 февраля, в Госдуме рассмотрят законопроект о закреплении права наследования страховых выплат по старости. Как отметили в пояснительной записке, человек, на протяжении жизни уплачивавший взносы, должен иметь гарантии по их возврату ему самому или его наследникам.

Для этого предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под ним подразумевается возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный в соответствии с законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», или его наследник могут получить страховую пенсию.

«Гарантированный период получения страховой пенсии по старости» будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации плюс пять лет.


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