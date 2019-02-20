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13:36, 20 февраля 2019 273
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Владимир Путин предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка

Владимир Путин предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка

Во время выступления с посланием к Федеральному Собранию 20 февраля Владимир Путин предложили поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Сделать это, по мнению президента, нужно с 1 января 2020 года.

По словам главы государства, пособия на первенца и второго ребенка будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.


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