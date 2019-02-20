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11:42, 20 февраля 2019 624
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В Рязани назначили исполняющего обязанности главы Роскомнадзора

В Рязани назначили исполняющего обязанности главы Роскомнадзора

В Рязани назначили исполняющего обязанности главы Роскомнадзора. Им стал Алексей Анциперов, сообщается на сайте ведомства.

Анциперов родился в Рязани в 1960 году. Получил высшее техническое образование в Рязанском радиотехническом институте по специальности «Электронные приборы», работал на кафедре электронных приборов в институте.

С 2001 года по 2017 год работал в региональном Роскомнадзоре в должностях, начиная от инженера второй категории до начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций.

С 2017 года он занимал должность заместителя руководителя управления Роскомнадзора по Рязанской области.

Анциперов получил благодарность губернатора за вклад в развитие телекоммуникаций Рязанской области.

Напомним, бывшего руководителя рязанского Роскомнадзора Надежду Динариеву перевели в Тулу.


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