Подозреваемому в убийстве пожилых супругов в Сасове предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщил
Задержанный
Напомним, злоумышленник
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Подозреваемому в убийстве пожилых супругов в Сасове предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщил
Задержанный
Напомним, злоумышленник
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Что делать в таком случае?