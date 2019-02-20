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14:51, 20 февраля 2019 408
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Подозреваемому в убийстве пожилых супругов в Сасове предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве пожилых супругов в Сасове предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве пожилых супругов в Сасове предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Задержанный признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Мужчину арестовали.

Напомним, злоумышленник зарезал пенсионеров «из корыстных побуждений». Тела погибших нашли в их доме родственники 8 февраля.


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