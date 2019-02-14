Подозреваемый в убийстве пожилых супругов в Сасове признал свою вину. Подробности преступления

Подозреваемого в убийстве пожилых супругов в Сасове арестовали. Об этом сообщил
Тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены
По данным следствия, злоумышленник, имея долги, чтобы похитить деньги, пришел к частному дому, где жила пара. На крыльце он выключил электрический счетчик и спрятался. Дождавшись, когда хозяин выйдет на крыльцо, подозреваемый напал на пожилого мужчину, ударил его по голове и нанес несколько ударов ножом в грудь и спину. Пенсионер скончался на месте.
Пройдя в дом, мужчина в коридоре встретил супругу погибшего и ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась.
С места преступления он скрылся вместе с найденными в доме деньгами.
Ранее
Также отмечается, что подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Он хотел взять в долг 300 тысяч, но ему отказали.
Следователи нашли орудие преступления и иные доказательства, имеющие «важное значение для следствия».