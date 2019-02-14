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16:00, 14 февраля 2019 221
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Подозреваемый в убийстве пожилых супругов в Сасове признал свою вину. Подробности преступления

Подозреваемый в убийстве пожилых супругов в Сасове признал свою вину. Подробности преступления

Подозреваемого в убийстве пожилых супругов в Сасове арестовали. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли 8 февраля. Пару убили за два дня до этого.

По данным следствия, злоумышленник, имея долги, чтобы похитить деньги, пришел к частному дому, где жила пара. На крыльце он выключил электрический счетчик и спрятался. Дождавшись, когда хозяин выйдет на крыльцо, подозреваемый напал на пожилого мужчину, ударил его по голове и нанес несколько ударов ножом в грудь и спину. Пенсионер скончался на месте.

Пройдя в дом, мужчина в коридоре встретил супругу погибшего и ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась.

С места преступления он скрылся вместе с найденными в доме деньгами.

Ранее сообщалось, что на месте убийства нашли «список подозреваемых», состоящий из 12 должников. Однако среди них не было преступника. «Это был ход, чтобы запутать следствие», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Он хотел взять в долг 300 тысяч, но ему отказали.

Следователи нашли орудие преступления и иные доказательства, имеющие «важное значение для следствия». Подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.


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