Рязанцам предложили отказаться от ненужных вещей и покупок

Экологчиеское движение ЭКА призвало рязанцев отказаться от ненужных вещей и покупок. Регион присоединился к флешмобу «Потребляй с умом», сообщили его организаторы.
Участники акции узнают, как совершать осознанные покупки и перейти к разумному потреблению. Для них проведут вебинары по экомаркетингу и расхламлению.
Желающим следует зарегистрироваться на
- совершить покупки согласно «правилам разумного потребителя»;
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избавиться от ненужных вещей;
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составить список желаний к праздникам;
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написать пост о своих импульсивных покупках;
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поделиться правилами жизни разумного потребителя в социальных сетях с хештегом #потребляйсумом.
Справка:
Движение ЭКА — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Их проекты и программы охватывают около трех миллионов человек. Подробнее читайте