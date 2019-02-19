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11:21, 19 февраля 2019 325
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Рязанцам предложили отказаться от ненужных вещей и покупок

Рязанцам предложили отказаться от ненужных вещей и покупок

Фото: Pixabay.com

Экологчиеское движение ЭКА призвало рязанцев отказаться от ненужных вещей и покупок. Регион присоединился к флешмобу «Потребляй с умом», сообщили его организаторы.

Участники акции узнают, как совершать осознанные покупки и перейти к разумному потреблению. Для них проведут вебинары по экомаркетингу и расхламлению.

Желающим следует зарегистрироваться на сайте и выполнить несколько заданий:

  • совершить покупки согласно «правилам разумного потребителя»;

  • избавиться от ненужных вещей;

  • составить список желаний к праздникам;

  • написать пост о своих импульсивных покупках;

  • поделиться правилами жизни разумного потребителя в социальных сетях с хештегом #потребляйсумом.

Справка:

Движение ЭКА — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Их проекты и программы охватывают около трех миллионов человек. Подробнее читайте здесь.


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