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14:06, 19 февраля 2019 233
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Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе

Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 19 февраля, госдума приняла закон, который запрещает военным пользоваться смартфонами на службе, передает ТАСС.

Кроме того, военным запретили передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Новые нормы также коснутся граждан, призванных на военные сборы. Служащим запретят иметь при себе приборы, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах и внешних носителях информации.

Ограничение относится только к ситуациям, связанным с исполнением «отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее», говорится в материалах.

По данным агентства, обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.


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