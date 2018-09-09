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15:14, 9 сентября 2018 911
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В сети появился фрагмент нового фильма режиссера Быкова

В сети появился фрагмент нового фильма режиссера Быкова

В сети появился фрагмент нового фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова. Ролик опубликован на Vimeo.

Картину Быков представил на кинофестивале, который проходит в Торонто с 6 по 16 сентября.

Действие картины происходит на заводе в провинциальном городе.

Фильм расскажет о рабочих градообразующего завода, которые взяли в заложники его владельца после того, как предприятие закрылось. В главной роли в картине снялся Денис Шведов. Фильм Быков снимал в Новомичуринске. До этого там же снимали картины «Жить» и «Майор».

Ранее в сети появился трейлер «Завода». Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.

Напомним, картина может стать последней в карьере режиссера. Отметим, что Юрий Быков родом из Новомичуринска Рязанской области.


The Factory - Variety Exclusive Clip - TIFF 2018 from K2 Publicity on Vimeo.

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