В сети появился фрагмент нового фильма режиссера Быкова

В сети появился фрагмент нового фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова. Ролик опубликован на Vimeo.
Картину Быков представил на кинофестивале, который
Действие картины происходит на заводе в провинциальном городе.
Фильм расскажет о рабочих градообразующего завода, которые взяли в заложники его владельца после того, как предприятие закрылось. В главной роли в картине снялся Денис Шведов. Фильм Быков снимал в Новомичуринске. До этого там же снимали картины «Жить» и «Майор».
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Напомним, картина
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