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13:39, 18 февраля 2019 658
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Рязанец грабил и обливал зеленкой проституток

Рязанец грабил и обливал зеленкой проституток

В Рязани задержали мужчину, который нападал на проституток. Сейчас он находится в СИЗО, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что с 10 по 12 марта 2018 года рязанец приходил к девушкам под видом клиента. Угрожая потерпевшим, мужчина забирал деньги и паспорта, а также обливал их лица зеленкой.

Подозреваемому вменяют три разбоя (часть 3 статьи 162 УК), похищения двух паспортов (часть 2 статьи 325 УК), кражи (пункт «в» части 2 статьи 158 УК) и угон автомобиля (часть 1 статьи 166 УК).

Рязанец полностью признал свою вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный райсуд.


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