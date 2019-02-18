Рязанец грабил и обливал зеленкой проституток

В Рязани задержали мужчину, который нападал на проституток. Сейчас он находится в СИЗО, сообщил
Известно, что с 10 по 12 марта 2018 года рязанец приходил к девушкам под видом клиента. Угрожая потерпевшим, мужчина забирал деньги и паспорта, а также обливал их лица зеленкой.
Подозреваемому вменяют три разбоя (часть 3 статьи 162 УК), похищения двух паспортов (часть 2 статьи 325 УК), кражи (пункт «в» части 2 статьи 158 УК) и угон автомобиля (часть 1 статьи 166 УК).
Рязанец полностью признал свою вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный райсуд.